西貢棄耕地申建住宅　擬以免打樁工程爭支持

項目位於郊野公園及具特殊科學價值地點範圍內，發展商擬採用毋須打樁的新式建築方法爭取部門支持。

西貢毗鄰百花林路一幅約4,000平方米的棄耕農地，近日被發展商入紙申請興建五幢低密度住宅，並向環保署提交環評申請。由於項目位於馬鞍山郊野公園及蠔涌谷具特殊科學價值地點範圍內，有關申請須獲郊野公園及海岸公園管理局等部門批准。考慮到項目周邊的生態環境以及爭取部門同意，發展商計劃採用毋須打樁的新式建築方法，以減低對周邊環境的破壞。

該項目位於飛鵝山東邊一幅棄耕逾20年農地，同時位處兩個認定為具存護價值的地點之內，項目中的住宅發展及百花林路改善工程，估計將對周邊生態造成永久性影響。為減少對環境的影響，發展商擬採用對新式建築方法，在進行地基工程時使用預製筏式基礎來建造，以避免打樁。

此外，亦採用預製鋼筋混凝土筏式基座作為地基系統，減少對周圍環境的干擾。至於上層結構工程，則會使用以螺栓和螺母系統連接的鋼結構物，從而以避免使用重型建築機械以及減少現場施工。項目倡議人預計相關的環境影響評估需約一年時間進行，並預計將於明年至後年開始施工，以及於2023至2024年完成工程。