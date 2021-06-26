深水埗澤安道駕駛考試中心　擬改建公屋

現時公屋輪候時間逾5年，政府擬深水埗澤安道駕駛考試中心用地上，興建公營房屋。計劃將項目分為澤安道南及白田延伸兩部分，各建一幢約33層至36層高的公營房屋大樓，料合共提供1,000伙單位，容納人口約2,700人。估計澤安道南最快可於2030/31年度完工，白田延伸項目則於2031/32年完工。

用地鄰近白田邨及澤安邨，由於位處高位，加上樓宇高約199米，料高於前方的白田邨，或可享開揚景觀。項目內擬設社會福利設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施，並於白田伸延部分設置行人天橋及升降機，以方便區內居民日後往返白田邨。

發展局早於2017年曾提出研究發展，包括深水埗澤安道駕駛考試中心及毗連用地等25幅具房屋發展潛力用地。土木工程拓展署於2019年，委聘顧問公司就擬議發展進行可行性研究，並進行各項評估。現時土地除用作駕駛考試中心，亦有用作康文署苗圃貯放處及工程部門露天儲物用地。當局擬於施工期間，將澤安道駕駛考試中心遷往白雲街的空置用地繼續運作。完工後將重置及整合在於白田伸延部分內，並將設有獨立出入口，預計可維持現行的駕駛考試路線及考試車輛進出安排。