警察義工獻愛心　帶領學生照顧流浪狗　宣揚愛護動物

近年虐待動物、棄養寵物事件頻生。為宣揚愛護動物訊息，並把防止殘酷對待動物的意識帶入校園，警隊東九龍防止罪案辦公室的警察義工連同李求恩紀念中學的師生，到訪「西貢流浪狗協會」一起為流浪狗洗澡，並帶狗隻散步。當中有一隻流浪狗由該協會員工從將軍澳堆積區拯救回來，狗隻因身患骨癌需要切除左後腿，只能以3腿步行。參與活動的學生與一眾流浪狗互動後，對動物生命有更深刻認識。

流浪狗TKO早前於將軍澳堆填區被工人發現，當時已身患重病、其中一隻後腿無法行走。「西貢流浪狗協會」得知事件後特地到堆填區尋找，但因並非工作人員而無法入內，經諮詢警察義工的意見後決定報警求助，後由警方協助下進入堆填區，在堆填區內尋找多天最後才成功拯救牠。可惜TKO因身患骨癌，最後仍需花逾4萬元截肢才可保命，現在仍在休養。

東九龍防止罪案辦公室李明照警長表示，警方由2011年起推行「動物守護計劃」，近年希望將計劃帶入校園，故安排李求恩紀念中學的師生與警察義工一同探訪收寄流浪狗的狗場。他指，藉着期望讓學生和流浪狗有更多互動，讓學生有愛護動物生命的意識，並宣揚《防止殘酷對待動物條例》，而學生也可把這次活動視為一次重要的生命教育。

參與活動學生譚凱茵表示，雖然她家中沒有養狗，但一直以來都很喜歡小動物。這次活動讓她感受最深刻的便是流浪狗小花，帶牠散步時也發現小花對陌生人頗有戒心，擔心牠以前流浪時或有受過傷害。她對流浪狗感到非常心痛，照顧牠們的過程中，也感受到生命的脆弱，需要好好愛護、珍惜牠們的生命。

另一名學生陳科文亦表示，希望接觸流浪狗來加深對牠們的了解，活動中他接觸了流浪狗COCO，幫牠洗澡時自己被水濺了衣服，但他仍然負責任地幫COCO洗完澡。他說，照顧流浪狗時使其感受到生命不可隨意拋棄，形容「狗也是一個生命，並不是工具」，學懂需要對這些小動物負責任。