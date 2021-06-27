警續嚴打油尖區非法代客泊車拘一男　發112張牛肉乾

警方昨(26日)展開新一輪打擊油尖區非法代客泊車活動，採取代號「融號者」行動，拘捕一名男子，為採取行動以來所拘捕的第27名涉案人士，是次行動中，亦發出112張定額罰款通知書。

油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察莊德謙表示，自今年2月開始，油尖警區針對區內非法代客泊車取酬，展開代號為「融號者」的執法行動，連同昨日一次拘捕行動，被捕人數合共27人。經過連串行動，相關非法活動已有所收斂，惟仍有小部分人以違法方式霸佔咪錶泊車位，警方會繼續密切留意。

油尖警區反三合會行動組聯同西九龍機動部隊，昨晚在油麻地長樂街以涉嫌盜竊拘捕一名姓張(38歲)男子，行動中檢獲木枱、帳簿、9條車匙、代客泊車票以及約800元現金，案中被捕男子不排除有黑幫背景，正展開跟進。

調查顯示，有人在油麻地區利用停車收費錶（俗稱「咪錶」）的車位，收取代泊費用，惟其後並無繳付咪錶費用。莊又指，案中代客泊車檔收取費用不一，而是次行動中，不法之徒向每名客人收取約500元費用，手法包括會以雪糕筒、其他障礙物甚或利用「人肉」方式，藉以身體阻擋泊車位。

莊重申，光顧非法泊車，車輛有機會因無繳付泊車費用被票控，及違反車輛保險條款，亦會助長非法活動。此外，行動期間，警方亦向未有遵守交通條例的車輛發出112張定額罰款通知書，被捕男子現正被扣查；行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。