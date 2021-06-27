羅湖料壆村遭非法傾倒多座泥頭山　最高達兩米無王管

政府部門塞責，鄉村現不明泥頭山無王管。北區近邊境、羅湖管制站以西的料壆村位置偏僻，但充滿大自然風光，不少前往馬草壟郊遊的市民均會到該村附近遊玩。不過，該村近日慘遭泥頭污染，突然有大量來歷不明的泥頭車不斷出入，更疑非法在村內魚塘、草地位置傾倒泥頭，村內至少四處地方出現泥頭山金最高達兩米，嚴重影響村內環境生態。據悉村民曾就非法傾倒泥頭向政府多個部門求助，卻未獲積極跟進。規劃署確認城規會並未批准在該處進行填土工程；地政總署亦懷疑部分填土土地屬官地；環境保護署亦確認接獲相關投訴。

料壆村因地理位置不便，以往較少有大型車輛出入，據悉自一個月前，突然有大量由落馬洲方向駛入、來歷不明的泥頭車出沒，並在村內的魚塘旁邊、大路及村內至少4個位置，傾倒該些建築用的泥頭，大煞自然風景。該些人員傾倒泥頭後，更會用堆土機把泥頭填平，形成「泥頭山」，其中一座「泥頭山」至少堆積近2米高，更見不少垃圾、白色的懷疑化學材料等混在泥土中，嚴重破壞環境。

據了解，有關情況已持續逾一個月，該些泥頭車每日來回8至10轉，最嚴重時一日約有20架泥頭車出沒，由於進出該村的道路以泥路為主，重型車壓壞部分道路，出入亦有所不便。據悉，村民曾分別以電話及書信向規劃署及路政署投訴，惟情況始終未得到改善。本報向村代表查詢，對方稱近日確實收到有關投訴，亦曾召開村大會商討事件，對此表示驚訝及無奈。他解釋，該處正進行鞏固塘壆工程，並非村民所講的非法傾倒泥頭。

規劃署回應指，涉事地點位於馬草壟及蠔殼圍分區計劃大綱核准圖的「自然保育區」地帶內，若在該地帶進行任何填土、填塘或挖土工程，需經城規會許可，城規會並未批准在該地點進行填土。該署稱5月中接獲投訴後已派員視察，若證實屬違例發展會採取適當行動管制。

地政總署表示，北區地政處上月下旬接獲投訴後派員視察，發現大部分填土工程位於私人土地上，並懷疑涉及小部分政府土地，在上述私人地段填泥沒有違反地契條款，處方已轉介投訴予相關部門跟進，而就政府土地上的非法填土，處方會跟進並採取土地管制行動。

環保署則稱收到有關料壆村非法傾倒泥頭的投訴後，曾多次派員到場巡查，發現該處私人魚塘塘壆位置正進行工程，並已接觸相關政府部門及工程人士進行調查，同時去信該處所有土地擁有人，必須遵守《廢物處置條例》的要求。根據該條例，任何人士在私人地段擺放建築廢物，必須事先獲得該地段的唯一或全體擁有人給予的有效許可，並根據該條例向環保署遞交有關擺放許可作確認，否則即屬違法，首次定罪最高可被處罰款20萬元和監禁6個月。