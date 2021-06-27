另類危機　爬山繩變奪命索

多處險要的山徑皆有繩輔助行山客上山，惟這些繩安全成疑，隨時釀意外。

行山屬樂事，惟凡事必須量力而為。漁農自然護理署近年表列16個高危行山黑點，包括西貢蚺蛇尖、大嶼山狗牙嶺及俗稱自殺崖的飛鵝山石崖等曾發生死亡事故的地點。市民除了行走山勢險要的山徑要手腳並用外，更有人利用繩索協助上山，製造另類危機。攀山專家形容，製造繩結的人不負責任，繩索會隨時間磨蝕，斷裂時隨時令使用者送命。

去年6月，一班行山客在元荃古道行山，走至石龍飛瀑崖頂時疑利用行山人士留下的爬山繩索下山，一名六旬男子疑在排隊輪候游繩時不慎失足從高崖頂墮下，送院搶救後不治。除了該山徑外，東網事後巡視全港多區山徑，包括沙田梅子林路旁的梅大石澗，飛鵝山一帶以及天水圍圓頭山等，均發現隨時變成行山人士的「奪命繩」。

中國香港旅行遠足聯會主席周國強直斥製造繩索人士是好心做壞事，繩索經過日曬雨淋，會出現磨損及發霉，該繩愈多人使用就會愈脆弱，形容即使使用第100次沒事，惟第101次出事時就可令使用的人滾下山坡，更會波及正上山人士，故此絕不建議市民採用，行山客使用時亦要三思而行。