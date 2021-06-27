獨自行山大忌　四周無援手遇險恐失救

疫情下行山人士驟增，然而，今年首5個月攀山拯救的事故已達去年全年近九成，受傷人數更已超越去年全年人數，每月更平均有1人因此不幸喪命，引起社會廣泛關注。東網連日走訪多個熱門山徑，發現行山客中不乏「獨行俠」。有在九龍飛鵝山獨行的行山客直言曾試過中暑險暈倒山中；記者直擊有年輕人在港島玉桂山獨自綑邊游；有人更以繩索輔助攀爬峭壁，險象環生；大埔八仙嶺山徑多非正式道路，中途更是手機無訊號地帶。攀山專家直指獨自行山是大忌，萬一遇上意外隨時失救死亡，4人同行是最佳行山組合。

據消防處資料，今年首5個月已發生524宗攀山拯救事故，達去年602宗的約九成。而近期愈來愈多人成為行山「獨行俠」，惟今年4及5月，發生兩宗獨自行山人士失蹤其後死亡的悲劇。當中年僅24歲的女子獨行飛鵝山後失蹤其後死亡。

記者日前到該山徑巡視期間，遇到正獨自跑上山的退休人士楊先生，他表示自己會選擇熱門及多人行山的山徑，避免走進如自殺崖等高危地點，並會帶備哨子及麵包，惟也曾遇過中暑頭暈等驚險情況，幸有人協助。至於早前有男子失蹤、及後陳屍山頭的大埔八仙嶺，記者亦發覺該山徑崎嶇難行，在山腰位置及接近登上八仙嶺首個山峰的石梯，分別有兩條被人開闢的小路，其中一條小路走至一半位置時，手機已完全收不到訊號。

而在近年深受市民青睞鴨脷洲玉桂山，有人更單獨在岸邊進行綑邊遊，惟不少人欠缺合適裝備，不慎「踩空」便容易墮海。亦有行山客登上山頂後，往往沿另一邊的山徑爬落鴨脷排，惟沿途並無遮蔽處，在烈日下容易中暑。行山團體「隨我行」創辦人Admond表示，前往鴨脷排的山路多碎石且十分陡峭，意外頻仍，亦有人綁上行山繩協助途人爬山，惟繩索經過風吹雨打，加上「繩駁繩」並不可靠。他呼籲市民在計劃路線前，應對比不同資訊，並留意天氣。中國香港旅行遠足聯會主席周國強直言，行山最忌獨行，而最佳的行山人數組合是4人，萬一有同伴暈倒，留一個人陪伴，其餘兩人就跑到最近的救援點求助，同時要帶備足夠水及食物。

消防處發言人指，根據過往經驗，發生意外的位置往往偏離有明確路標的山徑，而且地勢險要如蚺蛇尖、狗牙嶺等，救援人員往往亦需要使用專業工具及裝備才能安全地執行任務，因此增加救援的時間及困難。消防通訊中心除派出油壓升降台和搶救車外，亦會調派攀山拯救專隊參與救援行動。