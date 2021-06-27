東方日報A1：鍾南山料7月有限度通關　港府勿懶懶閒

本港疫情首現曙光，各界熱熾盼望的通關願望或將於下月實現！中國工程院院士鍾南山表示，香港近日沒有出現社區傳播，疫情控制得較好，預計香港7月份能與內地有限度通關。有工會形容此喜訊令人振奮，指跨境司機受檢疫措施所限，過去一年收入大減、生活拮据；中港家庭長期分隔兩地、亦因未能團聚而飽受煎熬，影響家庭關係，期望港人生活可重回正軌，盡快得以出行。通關一拖再拖，救市刻不容緩，政府態度卻懶懶閒，有議員認為，港府不能單靠接種新冠疫苗作為防控工作，部分可能因身體情況不適宜接種、長者及孩童，當局需要彈性處理，容許以檢測取代打針。

廣東疫情在上月21日起反彈，首先在深圳鹽田區揭英國首次發現的Alpha變種病毒感染個案，其後在廣州荔灣區及相關地市出現由印度首現的Delta變種病毒引起的確診個案，延至本月14日在深圳機場，亦揭Delta變種病毒所引起的疫情。鍾南山指出，廣州這輪疫情已得以控制，若沒有採取有效措施，根據模型預測，廣州大概會有730萬人受感染。

內地漸趨穩定，問及何時可以打開國門，鍾形容其他國家疫情若控制不好，中國永遠也打開不了國門，故「無法預測」。至於國際方面，他希望能依靠聯合國、世界衞生組織，實現疫苗共用。

根據國務院第7次全國人口普查結果，居內地港人有超過37萬。現時本港雖有回港易計劃，可豁免內地或澳門港人回港檢疫，惟他們返回內地時仍要接受檢疫。工聯會理事長黃國指，現時有不少內地港人因受檢疫措施所限，為他們的生活造成不便。

他舉例指，跨境貨車司機有近千人，過去不少人在深圳定居，但由於現時檢疫措施，他們只好搬回香港以便工作，有些人在港沒有居所，在生活拮据時，連入住賓館的錢亦欠奉，慘要睡在貨車內，加上長時間未能與家人相聚，影響家庭關係。

黃國續指，部分內地港人有長期病患，以往需要恒常回港覆診，他指現時港府雖可安排他們到位於深圳的港大醫院覆診，但對於一些居於較遠，如身在惠州的人，仍要長途跋涉，至少乘車兩小時才到達，他認為如果能夠逐步開關，對於這兩類人而言，將會是喜訊。

議員柯創盛指，早日通關恢復經濟是眾人的願望，但當局實施前需制訂局部開放的配額、優先群組，例如港商、長期病患人士、讀書，有奔喪需要等人，並要考慮因身體情況不適宜接種者、長者及孩童需要彈性處理，以檢測來取代，至於回港易計劃亦要延續，才可達致兩地互通。他指，雖然兩地通關安排是好兆頭，但仍然需要警惕防疫措施，市民的個人衞生意識不能鬆懈。

根據現時中港出入境規定，港人入境內地各省市，如深圳市，則須持24小時內鼻咽採樣無染疫報告，並於酒店強制檢疫14天，以及社區管理7日，有關安排亦陸續擴展至廣東省內其他地方；若入境北京市，則須持7天內鼻咽採樣無染疫報告，並於酒店強制檢疫14天。國家衞健委昨日將廣州市剔出中風險名單，但本港衞生署暫未跟隨，仍將廣州市多區列作「回港易」計劃暫不適用風險地區名單。

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