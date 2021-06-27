掃蕩旺角觀塘違例酒吧派對房間　警拘兩負責人票控57顧客

旺角警區反三合會行動組，在昨晚(26日)巡查旺角區內酒吧及派對房間，探員發現一間位於登打士街的酒吧內有6男2女顧客(33至63歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，而當中3名顧客亦被發現未有接種第一劑新冠疫苗，警員遂向違反規例的顧客發出定額罰款通知書，罰款港幣5000元。47歲女負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）被捕。

同日晚上8時，觀塘警區反三合會行動組、特別職務隊聯同東九龍總區機動部隊，展開代號「雷霆2021」及「勇爵」的行動，突擊搜查鯉魚門道2號及偉業街170號兩間違規經營的派對房間。姓何(23歲)女負責人涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）」，她已被扣留調查。

兩個單位內23男26女(20至98歲)，則涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）」，人員遂向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5,000港元。同時觀塘警區特遣隊、軍裝巡邏小隊及區交通隊亦於區內進行反罪惡巡邏，設路障進行交通執法行動，截查可疑車輛。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。