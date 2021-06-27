屯馬綫通車首日早上整體運作暢順　宋皇臺站文物吸引巿民參觀

屯馬綫今日全綫通車，宋王臺站和土瓜灣站正式投入服務，港鐵安排首日特別班，於今日(27日)早上5時50分在宋皇臺站開出。港鐵車務總監李家潤表示，截至早上7時30分，已有3,000人使用宋皇臺站及土瓜灣站，形容整體運作暢順，明日(28日)首個工作日會在各站加派人手。

被問及有乘客反應車程途中出現顛簸，以及月台和列車車門未能對準的情況，李稱列車有制動，屬正常情況，通車初期可能需時磨合，如果有不暢順，希望乘客諒解。他重申，屯馬綫全長56公里，若中途有車站出現事故，對車務營運相當具挑戰，會有工程人員等隨時候命，減低影響。他又稱會按一貫安排，車務職員留意到有需要時，會調配列車作特別班次，疏導乘客。

李又指宋皇臺站收費區範圍會長時間展出約400件工程時發掘的文物，全年無休，但若參觀乘客太多時，會採取人流管制措施。他指出，由於展覽與古蹟辦協議下安排，故毋須申請娛樂場所牌照。

至於屯馬綫全綫通車後實施新票價，李家潤會按調整機制下調1.85%，也會有多層面的優惠。另外，為慶祝全線通車和答謝乘客的支持，會送出10萬張本地單程票，MTR Mobile登記用戶只要在7月指定日子登入就可以領取，送完即止。