雷霆21：警搗牛頭角工廈無牌樓上吧　檢毒品拘38男女

東九龍總區反三合會行動組、將軍澳警區特別職務隊聯同東九龍總區機動部隊人員今日（27日）凌晨展開代號「勇爵」及「雷霆21」的反罪惡行動。警方根據線報及經深入調查後，突擊搜查牛頭角勵業街5號一個工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，一名27歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該單位內共27男10女，年齡介乎18至30歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警方於單位內搜出約97克懷疑大麻花，一個電子磅及一批包裝袋，該名男負責人同時涉嫌販運危險藥物被捕。行動中檢獲的毒品約值2.1萬港元。行動中，警方檢獲約75罐啤酒及11瓶烈酒，總值約4,600元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000港元，呼籲市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。