東方獻魚骨碼頭藍圖　避免火燒連環船　政府置若罔聞懶得做

美國邁阿密公共繫泊碼頭便採用魚骨形泊位，附近並設有娛樂及休閒設施(紅圈示)。

避風塘亂象一籮籮。香港泊位不足，非法分租問題肆虐，避風塘內泊位雜亂無章，更連番發生「火燒連環船」險象。早前觀塘、筲箕灣避風塘相繼有遊艇起火，如今連香港仔避風塘亦未能幸免，今晨約2時先有兩艘船起火冒煙，逐漸升級成三級大火，只見現場火光熊熊，傳出多次爆炸巨響，烈燄濃煙席捲半空，12艘船及遊艇被「火燒連環船」。東方報業集團（下稱東方）深切關注有關問題，早前更獻出藍圖，建議政府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，增加泊位數量及提高保護力，同時加強執法糾正亂象。

本港遊艇數目約有1萬艘，加上其他類型船隻，惟本港避風塘設計多年無改善，場內不設特定泊位，任何本地船隻可於任何時間，只要碇泊位置不在通航區內或妨礙其他船隻出入，就可自由進入停泊。每逢風季將至或颱風襲港，各式船隻湧入避風塘，碇泊未能井然有序，如前年超強颱風「山竹」襲港期間，部分避風塘「逼爆」，「船貼船」亂泊嚴重，更發生船隻互撞意外。

東網記者早前於香港仔實地探訪，發現該區兩個避風塘同樣停泊數百艘船，遊艇雖按次序排列，漁船卻不規則停泊，停泊在海中心，而登船時需以駁船接送；鯉魚門三家村避風塘以漁船為主，除了船隻停泊得亂七八糟外，海水衞生情況亦一般，近岸處更有大量垃圾堆積。

如今香港仔避風塘「火燒連環船」一事，再次證實政府未聽東方良策，引致市民有不必要的生命及財產損失。政府若繼續抱着「少做少錯」的原則，對東方及業界人士提出的建議充耳不聞，只會維持不作為及無作為形象。