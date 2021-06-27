龍尾泳灘驚現大量海膽刺傷市民　救生員批評政府開放倉促

規劃逾10年、耗資約2億港元興建的大埔龍尾人工泳灘，在一片爭議聲中終在上周三(23日)正式啟用，惟開放不足一周就出意外！昨日（26日）退潮時有大量海膽湧上泳灘，一日內至少有40至50名嬉水市民被海膽刺傷。有救生員批評政府未有評估風險就開放泳灘；有環保團體則認爲，龍尾本身就不適宜作泳灘，該處有大量海洋生物，即使已遷移因覓食本性仍會重回泳灘，所幸是次沖上岸的非長刺海膽，否則更易令人受傷，

港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，昨日高峰期時有至少200至300人在龍尾泳灘嬉水玩樂，約在早上10時起泳灘退潮，至下午5至6時，有大量海膽沖上岸邊，不少市民在水中被海膽所刺傷，同時亦有市民好奇拾起或駐足觀看而刺傷，一天內約有40至50人需要到救傷站治理。

胡表示，康樂及文化事務署基本上應至少安排14名救生員當值，但現時只有10名救生員，人手不足，有救生員昨日要到岸邊幫忙清理海膽，又要處理傷者，例如要洗傷口、拔刺，亦要為傷者登記，忙得不可開交。而今日同是周末，料會有更多市民到場玩樂，情況可能更為嚴重。

胡續指，政府因防疫要求，並非所有泳灘都開放，質疑政府為何要倉促開放龍尾泳灘，要做好風險評估，例如有哪處有大量海膽，讓救生員可安置浮泡，甚或以廣播提醒市民勿到有關範圍，以免受傷。

守護龍尾大聯盟發言人李少文指，因龍尾有大量海洋生物，本身不適合做人工海灘，大量海膽沖上岸屬預料之內，他當時已向政府警告會出現有關情況。雖然曾將水中生物遷移，但海膽有機會因進食微生物而回到岸邊。慶幸的是，是次沖上岸的非長刺海膽，否則更易令人受傷。李認為政府要加派人手清理，並遷移到汀角東，避免傷及遊人，亦可讓海膽生存。