陳茂波到街市體驗電子支付　冀消費券具「乘數效應」提振經濟

政府斥資約360億港元，向每名成年港人發放5,000港元電子消費券，第一期消費券最快下周日可申請，財政司司長陳茂波昨日(26日)到訪不同地區的街市、排檔和食肆，與市民和商戶交流，嘗試以電子支付工具消費。即使在舊區街市，無論日用品、鮮貨、蔬果及小吃，都可以電子支付工具付款，避免零錢找贖，形容「無現鈔」的消費體驗感覺不錯。

消費券計劃細節公布後，政府、儲值支付工具營運商、甚至大小商戶都積極解說，陳茂波本人亦不時聽到市民在討論有關消費券的登記程序、優惠，消費計劃等等，他預期這股正向氣氛將帶動市民消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」提振本地經濟。

有見電子支付及網上購物是零售市場未來主流趨勢，陳指出，政府將為市民帶來更個人化的產品及服務，亦為商戶及企業開拓新發展空間和創意推廣帶來更大的誘因，陳期望透過消費券計劃，讓市民參與推動、建構香港電子支付平台。

陳茂波又相約幾位年輕人傾談對未來發展的看法，感受到他們對未來發展充滿期盼，亦能感受到他們的熱誠、幹勁，以及勇於嘗試、敢於創新的態度。