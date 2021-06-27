韋志成重提長沙灣兼善里重建或會虧蝕　智慧科技加快規劃步伐

位於長沙灣兼善里的多幢唐樓，曾有業主要求市建局盡快重建。市建局行政總監韋志成今(27日)在網誌中再次提及，現存的樓宇已接近現行規劃和法規所准許的發展密度，以可重建的地盤面積計算，估計只可提供約1000個新建住宅單位，相較現時連同劏房達2100伙，形容是「開倒車」，收購及補償支出亦接近100億元。另外，該局的規劃團隊着手開發一套以地理資訊系統(GIS)技術為基礎的「市區更新資訊系統」(URIS)，整合區內土地的用途、發展密度、樓宇狀況、人口和住戶分布等數據，制訂更全面、切合社會可持續發展需要的市區更新方案。

韋志成指出，在URIS系統的輔助下，團隊能夠全面而迅速地審視整個深水埗小區內，不同樓宇的樓齡、住戶分布、發展密度和剩餘地積比率等資料，從中分析區內有相對較高密度重建潛力的土地分布，探索如何將一個個具潛力的樓宇群，整合成一個小區作重新規劃。

URIS系統透過分析土地用途，審視樓宇群附近是否有適合的政府土地和社區設施，例如未訂長遠發展用途的政府土地、設計過時的康樂及公共設施等，可以納入「小區規劃」的發展計劃內，一併審視重新規劃的可行性。

他提到，市建局團隊在今年3月啟動的土瓜灣道/榮光街發展計劃開始，試行將凍結人口調查得到的數據，實時整合到URIS系統內，以便能更快地掌握住戶的居住狀況和生活所需，提供適切的支援。在推行該重建計劃前，市建局團隊在URIS系統的數碼三維地圖內，為該項目現存的樓宇群，構建了一個與現實樓宇群一式一樣的數碼三維虛擬模型。

他又指，當研究成熟後，樂意探討與樓宇復修界別的持份者合作，未來會與政府構建中的「空間數據共享平台」合作，以推動規劃決策。