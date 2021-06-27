女醫生與已婚男客出軌被控專業失當　稱婚外情屬個人事拒認罪

女醫生與已婚男客人出軌，向正室「自爆」被控專業失當！醫務委員會早前就事件召開紀律聆訊，涉事醫生王李麗明涉嫌於2013年至2015年間，與已婚的男客人Saul Dewei QIU發生不當關係，被控專業失當，有關案件今日（27日）續審。辯方律師指，兩人的醫患關係及發生性行為期間，曾有一段非常長的空窗期，故兩人發展成「浪漫關係」時已解除醫患身份，且醫生並無用其職權關係去追求男客人QIU，不承認涉及專業失德。

案情指，女醫生王李麗明曾為QIU及其前妻Gore Claire Venessa負責身體檢查，當時兩人尚未離婚，並育有一名小孩。惟王李某一日突然告知Gore，稱曾與QIU發生性關係，因而被控專業失當罪，涉嫌違反香港註冊醫生專業守則。

被告王李今日並無出席聆訊，由律師代為答辯。辯方稱不認罪，因兩人發生性關係時，已是QIU找王李作身體檢查和諮詢時的1年以後，不應被視為醫患關係，又指即便兩人當時有婚外情，也只屬於其個人事務，與醫委會並無關係，故不承認其行為專業失德。