港人對言論自由感憂慮　精神健康支援需求增加

專家指，不少人近年會因言論自由而感到壓力或焦慮。

本港過去2年經歷社會事件及新冠疫情，不少港人的情緒亦受影響。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日（27日）在電台節目訪問中提及，不少人近年會因言論自由收窄而感到壓力或焦慮，他留意到社會上精神健康支援需求增加，部分人亦有移民念頭。葉指，社會穩定不應壓倒一切，政府忽略在大環境下，市民情緒需要疏導，在制訂政策時應更敏感，確保措施有足夠理據以説服市民。

葉兆輝指，社會貧富差距和機會不均，令基層市民備受壓力，甚至影響精神健康。他留意到在職貧窮人口增加，認為政府應針對性地協助弱勢社群，各界如學校都可以行多步，關心基層學生需要。葉又指，疫情下學童多留在家中上網課，學校、朋友及教師，是學童求助的最後一條防線，隨着復課，學童有更多的情緒支援。

港大防止自殺及研究中心副總監廖廣申就指，不少決定移民的人離開得好倉卒，未必有足夠準備，面對新環境和經濟壓力下，可能造成更多家庭爭拗，影響不同家庭成員的情緒健康。

廖說，相比其他國家和地區，本港長者抑鬱和自殺率一直高企，疫情下院舍探訪更為困難，令長者更容易出現情緒問題，年輕一代應多關心長者需要，但亦有不少子女面對不同壓力，照顧年長父母未夠周到，社會各界應思考如何提供協助。