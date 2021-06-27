近40%基層家庭稱劏房影響身心健康　團體促縮短公屋輪候時間

公屋供應嚴重不足，環境狹隘、通風欠佳的劏房林立，住戶身心健康易受影響。有團體以問卷訪問527戶居於劏房等不適切居所的基層家庭，57.1%受訪者的居所出現蚊患及鼠患等；另有近40%受訪者認為居住環境影響身心健康，包括空氣不流通，導致氣管出現問題等。

團體認為，港府必須遵守「3年上樓」的承諾，縮短公屋輪候時間；並在疫情下優先改善舊樓渠管的衞生狀況，確保劏房有合適的換氣設施，例如抽氣扇或冷氣機等，減低基層染疫風險。

明愛社區發展服務以問卷方式訪問527戶基層家庭，發現有68.2%受訪者的租金負擔沉重，佔他們入息超過30%；當中更有31%要以一半或以上的入息交租，超越基層的合理負擔能力，他們要壓縮生活開支來交租。另外，調查亦顯示，受訪家庭普遍面對蚊患或鼠患、噪音滋擾、伸展空間及通風不足等問題；有高達92.8%至少面對上述一項問題，逾半更面對3項以上問題。

調查又顯示，分別有45.9%及8.5%受訪者評估自身健康狀況為「一般」及「差」；對比衞生署於2014/15年度的人口住戶健康檢查結果，當中僅得26.4%及4.3%的人口評估自身健康為「一般」及「差」，反映基層租戶的健康狀況遠比平均香港人口為差。

居於不適切住所的孔先生指出，其居所不但空間狹窄，亦無窗，不時出現異味，形容「比起監獄更慘」，令他十分痛苦。一家四口曾居於約一百平方呎劏房近8年的李先生亦稱，人均面積細，難獲充分休息，至獲編配公屋才有改善。李認為當局應加大力度興建公屋，而非不斷延遲「上樓年期」的承諾。