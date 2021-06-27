屯馬綫開通恐現乘客引流作用　專家料過海綫更擠迫

屯馬綫今(27日)全線通車，接通新界東及西共27個站，有專家擔心開通後未能分流乘客，反而會造成顧客引流作用，吸引居住在新界西的市民到尖東轉乘荃灣綫，令尖沙咀及金鐘站更為擠迫。另外，屯馬綫全線通車後，有部分巴士及小巴線被削減，有小巴營運商坦言新鐵路綫方便，估計小巴線會流失70%至80%乘客。

香港大學交通運輸研究所所長盧佩瑩今日出席一電台節目時表示，屯馬綫能否做到分流作用，要視乎有多方便、節省的時間及收費，港鐵宜趁屯馬綫通車後先考慮有關情況，否則等到沙中綫相關工程第二期開通時，問題仍未解決。

港鐵工程分判商公司的董事總經理潘焯鴻認為，屯馬綫開通時會引流乘客，而非分流，令巴士及小巴的乘客轉搭港鐵，更多人集中使用鐵路。港鐵票價結構關注組成員紀俊安亦認為，屯馬綫開通後或會吸引乘客從尖東到尖沙咀，以及轉車到金鐘站，令尖沙咀及金鐘站更為擠迫。

紀續指，南港島綫開通時，政府都「估錯數」，誤以為11號小巴線因而會「冇人搭」，實際是不少乘客覺得乘搭小巴更方便，小巴乘客人數未有大跌，因此政府應做好評估及規劃。

小巴營運商陳先生經營26號由土瓜灣至黃埔的小巴線，途經紅磡站、柯士甸站等，陳先生今早亦去試搭屯馬綫，覺得方便之外亦感心酸，因估計會有70%至80%乘客轉搭港鐵，「路面交通都嚇怕市民，塞車問題仍未解決」，26號線或會被取消。