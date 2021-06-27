以招聘廣告騙身份證相片清洗黑錢涉款逾5千萬元　警方搗破犯案集團拘13人

警方聯同內地執法部門展開拘捕行動，打擊清洗黑錢及非法賭博集團，於兩地共拘捕13人，並凍結相關銀行戶口涉及約港幣約162萬港元。

早前警方收到情報及經調查後，發現一個活躍本地的犯罪集團，在本港的社交網站及求職網站，張貼一些聲稱搵筍工、搵快錢的廣告，並要求求職者將身份證相片交予他們，以作為應徵作用。犯罪集團將身份證相片轉發至內地集團的團夥，進行相片加工用途。犯罪集團會將證件號碼刪改，身份證的相片會在香港儲值支付平台開設網上戶口，並用作洗黑錢及收受非法賭注之用。在2019年6月至2021年4月，該犯案集團已處理約5300萬港元的犯罪得益。

在上周四(24)至昨日(26日)，香港警方展開代號「炫博行動」行動，與內地機關採取聯合執法行動，共拘捕13人。警方財富情報及調查科鄭麗琪高級警司表示，警方搜查火炭多個地方，包括一個工廈單位及多個處所，拘捕12人，包括9男3女(20至42歲)分別涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書、串謀收受賭注等。

另一方面，警方得到內地機關的配合，內地執法機關在河南省一處所，拘捕一名29歲內地男子，相信他協助香港犯罪集團，刪改香港身份證相片上的資料，用作洗黑錢的用途。內地男子涉嫌「幫助資訊網絡犯罪活動罪」，正被刑事拘留中。

行動中，警方檢獲大量現金、電腦、電話卡、儲有香港人身份證相片的手機、銀行卡、銀行文件戶口。警方凍結被捕人士銀行戶口內約162萬港元資產。

財富情報及調查科鄒祥有警司表示，犯案集團透過社交網站以「搵快錢」為藉口，騙取求職者的身份證相片，上傳到內地的「相片加工店舖」作出改圖，騙徒利用經改圖的香港身份證相片開設多個儲值支付工具帳戶。同時，犯案集團經營非法賭博網站，透過社交網站或通訊軟件招攬賭客，進行麻雀、撲克、百家樂、足球賽事、賽馬等。賭客可以在網上開設賭博戶口，以港幣1元換取1分，兌換賭博注碼、或港幣，集團要求賭客將款項支付指定儲值支付帳戶。另外，集團招攬其他人作傀儡為實體銀行戶口的持有人，將收取得來的非法賭注，轉入傀儡銀行戶口以清洗黑錢。

集團在火炭租用一單位設置運作中心，單位內處理偽造身份證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益。犯罪集團迅速將資金轉走，以逃避警方的截查。最後，犯罪集團成員在傀儡成員銀行戶口提取現金獲利。警方相信已成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團，並拘捕主腦。