劉兆佳指非走向武官治港格局　新官任命反映國安乃重中之重　

政府問責班子上周再有人事變動！新任政務司司長李家超及保安局局長鄧炳強均為武官出身，引人關注問責班子是否「武進文退」。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(27日)表示，紀律部隊人員加入問責團隊亦已成為文人官員，不能指是武官治港，強調政府整體而言仍是以文官為主，香港非走向武官治港格局。他又指，日後國家安全非港府唯一主要工作，仍要處理香港深層次民生矛盾等問題，料未來有更多人才加入政府掌管公共政策，即使日後或有更多紀律部隊人員加入政府團隊，亦不會影響政府工作成效。

劉表示，今次中央透過任命新官員，傳達國家安全和穩定問題是重中之重的信息。他指過去數年動亂期間，中央認為紀律部隊更可靠、忠誠及無畏無懼，可捍衞國家安全和利益。他相信問責團隊換人後，可改變過去保安隊伍單打獨鬥情況，協調政府各部門工作，負起維護國家安全的工作，亦相信日後港府更能與中央配合處理相關問題。

他又指即使日後有較多紀律部隊人士參與管治工作，亦只反映國家安全問題的嚴峻性，而非香港正走向武官治港的格局。他相信，紀律部隊出身的人士晉升至高官職位後，已由「武官」變為「文人」，他們的行為亦會改變，香港未來不只需要處理國家安全問題，還要解決經濟民生等工作，故港政需要大量文官，以達到良政善治。