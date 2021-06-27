新寵物共享公園規劃不周　海濱事務委員會明商討改善

近年愈來愈多市民飼養寵物，康樂及文化事務署於2月初亦在各區增設35個「寵物共享公園」予市民攜同寵物入內，惟屢被批規劃不周，直斥部分公園配套設施不足，不少只加設狗糞收集箱。海濱事務委員會明日（28日）將開會討論相關事宜。

海濱事務委員會文件指出寵物共享公園旨在容許大眾與寵物在沒有圍欄的情況下共享公園設施。康文署自2019年起推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物入內，及後將其恒常化，並於今年在各區增設35個寵物共享公園。其中共有8個共享公園位處海濱場地，包括位於中西區的海濱長廊——中環段、北角海濱花園(一期)、灣仔臨時海濱花園、位於觀塘的鯉魚門海濱休憩處、位於葵青的青衣海濱公園——海欣花園段、位於葵青的長輝路海濱花園、荃灣海濱公園以及荃灣公園。

惟有議員一直批評寵物共享公園位置分布亦明顯不均，在黃大仙區新增的4個寵物共享公園中，有3個集中在牛池灣。另外，亦有市民直言對中西區海濱長廊中環段的寵物公園，開放作寵物共享公園毫不知情，認為政府宣傳不足。