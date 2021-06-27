7間食肆違反防疫規例　被罰停晚市堂食

食物環境衞生署近日嚴厲打擊違反防疫規例情況，該署及警方的聯合行動在過去兩日共巡查了72間酒吧食肆，另外該署亦巡查了1,138間食肆及326間其他場所，共向7名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中2宗涉及佩戴口罩；2宗涉及在指明時段後仍然提供堂食；2宗涉及C類食肆多於6人同坐一桌；1宗涉及B類食肆多於4人同坐一桌。

食環署表示，就上述違反規例的食肆負責人，須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時正至翌日上午5時前停止堂食，並須安排不多於2人同坐一桌，2宗的處罰期限為期3天，另外5宗則爲期7天。此外，食環署亦向涉嫌於食肆內違反禁聚令的人士共發出4張定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

該署指會繼續加強巡查各類場所，並會檢查員工和顧客的接種疫苗記錄，以及與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動。該署再次提醒餐飲業務及表列場所負責人切勿鬆懈，執法行動會繼續進行。