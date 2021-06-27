屯馬綫帶旺舊區　商戶睇淡曇花一現　街坊憂日後逼搭港鐵

屯馬綫今日(27日)全線開通，吸引大批市民乘搭，九龍城、土瓜灣一帶人頭湧湧，也帶動該區商戶生意。不過，有人歡喜有人愁，有該區居民憂慮運輸署刪減巴士及小巴路線，令居民選擇減少，變相被迫乘港鐵；亦有居民憂慮業主坐地起價，租金負擔加重。

不少市民趁屯馬綫開通，一家大小乘港鐵到九龍城遊覽，該區不少商戶也特地推出優惠到場派發傳單吸客。位於侯王道的聯發茶餐廳推出「二人同行，一人免費」的早午市優惠，餐廳門外大排長龍。負責人吳先生表示，今日早上生意比平時多20%，預計推出優惠期間，整體生意會上升30%，但人流會集中於周末及假期，入區光顧較有特色的餐廳，平日會較少。居於美孚的彭女士亦帶兒子，與朋友一家同遊「鐵路河」體驗新站，他們認為今日地鐵站頗擠迫，且通往路面的路頗長，但仍較乘搭小巴快20分鐘，預計日後較多機會來這區消遣。

不過，當區居民則對路面交通重組抱有疑慮，由於土瓜灣站及宋王臺站一帶民居頗多，與港鐵站距離較遠，街坊亦難以受惠。林先生表示，平日較多搭小巴，尤其去旺角及青山道的路線。運輸署表明重組路線，但一直未有向社區諮詢，他憂慮縮減巴士及班次會對居民造成不便，變相被迫乘搭港鐵。市民何先生亦直言頗少機會搭港鐵，平日依賴巴士及小巴出入，就多架巴士小巴在零諮詢下被縮減，他嘆謂「政府係咁㗎啦！無辦法」。

相鄰的九龍城區居民陳生陳太亦認為，該區較多長者，巴士、小巴毋須上上落落，又有「點對點」交通，對他們而言相當方便，尤其是11號巴士，反而搭港鐵需要走很長一段隧道及上落月台。港鐵通車後定必帶動人流及租金，令寧靜、充滿特色的社區人頭湧湧，衞生變差，租金上漲更有機會壓迫小商戶及低收入家庭的生活。

另外，香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指出，今早隨屯馬線開通，通往旺角、青山道等小巴路線生意大跌50%，長遠必會影響司機生計，期望政府容許公共小巴擴展服務範圍，例如禁區、屋邨等，接送夜歸客人，讓小巴有更多生存空間。