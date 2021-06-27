逾60%受訪基層少數族裔居於劏房　團體促當局增建大單位公屋

本港截至2016年有逾26萬名少數族裔，但貧窮率高達19.4%，即幾乎每5名少數族裔便有1人貧窮。有團體訪問120戶基層少數族裔，當中近80%屬於4人或以上的大家庭；75%受訪家庭生活在貧窮線以下，63.3%居於劏房。團體認為，少數族裔貧窮情況加劇，反映當局的房屋及扶貧政策存有漏洞，建議政府每年興建3.5萬個公屋單位，並按比例增建面積較大的公屋；同時規定中大型社會房屋計劃預留一定比例的大單位數目。

香港社區組織協會於去年12月至今年4月期間，訪問120戶租住私樓、持香港身份證的基層少數族裔，當中約80%受訪者為4人或以上的大家庭；近40%家庭出現「一人打數份工養活全家」的情況。調查發現，有63.3受訪者居於劏房，租金中位數高達6,600港元，租金佔家庭入息比例的中位數為42.6%，但只有23.6%受訪者申請職津。

協會指出，本港每年約有2,000名少數族裔住戶申請職津，僅佔全部申請約2.6%；且申請數字近年更呈下滑趨勢，可見職津扶貧效果甚微。協會認為，職津申請手續繁複，去年有逾80%不獲批的個案是因「資料不足」，加上部分少數族裔工作零散，例如任職外賣員等，難以計算工時，亦會降低他們申請職津的意欲，建議當局簡化申請程序，並放寬職津受惠條件，例如放寬4人或以上家庭的入息上限等。

對於不少基層少數族裔屬大家庭，協會批評，現時輪候公屋逾3年、從未獲配屋的住戶中，有近60%是3人或以上家庭，但新建的社會房屋項目只有25.8%是3人單位，而4至6人單位更是「零供應」，反映社會房屋未能疏導各類型的公屋輪候家庭，建議當局增建大單位公屋；並在發展少於300個單位的細規模用地時，提高大單位的資助額。