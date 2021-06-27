非受薪照顧者「以老護老」　團體促政府關注

長者或殘疾人士照顧者工時長，且大多非受薪，然而，社會對他們的辛酸卻不大重視。有團體調查發現，非受薪照顧者有52.2%為55歲或以上人士，當中有42.9%人照顧配偶，出現「以老護老」情況。而在35歲至54歲的群組，他們每周照顧時數平均達到96小時。一名照顧者表示，因要照顧患有中度智障及自閉症的兒子，經濟拮据、壓力沉重，期望政府提供更多方便照顧者的託管服務，減輕他們的生活壓力。

香港社會服務聯會今年2至3月期間進行問卷調查，收集719份問卷，更首次引用曾於英國、美國及內地進行資料驗證的「照顧者生活質素量表」。根據政府統計處的數據，港人平均每周工作時數中位數為40小時，惟結果發現，35歲以上的在職照顧者，平均每周照顧時數大多高於40小時，而非在職照顧者的每周照顧時數，平均達到96小時，遠超普遍港人工作時數1倍。

社聯總主任(政策研究及倡議)黃和平說，從「照顧者生活質素量表」結果顯示，以16分為最高分及最嚴重程度，此次研究在「疲憊與壓力」的項目之中，平均數獲得11.7的高分，對比英國、美國及內地的平均數更高。大多受訪者均稱，照顧工作使身心疲累、陪感壓力、疲憊不堪，甚至令未來發展機會減少。

其中一名照顧者劉女士為單親母親，依靠贍養費及兼職收入生活，經濟拮据。她17歲兒子患中度智障及自閉症，需要「身貼身」地照顧，每星期幾乎花100小時，而她又要上班，坦言照顧兒子令她壓力大，又有無力感，甚至已經10年沒有看過電影，完全失去私人時間。加上兒子經常失眠，導致她亦要為照顧兒子而犧牲不少睡眠時間，平均每天睡眠時間不足4至5小時。

社聯總主任(長者)司徒偉珠建議政府設立個案管理模式，以獨立於服務提供者的個案經理，跟進照顧者問題；加強暫託服務；落實「照顧者為本」政策，訂立機制收集和分析照顧者數據，肯定照顧者的身份和貢獻。