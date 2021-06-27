新達廣場確診女職員居大埔中心10座　居民加強防疫自保

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株恐社區擴散。本港今日（27日）新增6宗確診個案，包括一宗是本地相關個案，患者是早前染有變種病毒Delta的機場男地勤在大埔兼職工作的女同事，該女患者居住大埔中心第10座。東網記者今午到確診大廈及大埔中心一帶視察，而連接大埔中心的大埔超級城亦有加強消毒，安排清潔工清潔商場。傍晚6時許，屋苑管理處安排洗街車及清潔工，到場清洗10座對開的行人路。

政府指大埔中心10座、工作處所及在潛伏期、傳染期到訪過的地點納入強檢。居於確診大廈的鍾先生直言不太擔心，因為個人已接種新冠疫苗第一劑，最近亦已進行兩三次檢測。他指，自己及家人會注重衞生，例如勤洗手等，每次放狗後都會替狗隻全身清潔。對於如果要再強檢，他說「冇咩所謂」。

居於大埔中心9座的張先生表示，尚未得悉鄰座有人確診，但自己不太擔心，會盡量做好個人衞生，他又指大埔中心附近的衞生尚可，疫情爆發後會減少外出，並多注重個人衞生及勤洗手消毒。