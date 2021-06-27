大埔新達廣場現傳播　專家憂已隱性擴散社區

正在全球多地肆虐、傳染力高的Delta印度變種病毒，恐在港引起新一波爆發。大埔早前爆出社區首宗Delta變種病毒個案，於大埔新達廣場兼職顧客服務工作的染疫男子，其女同事今日(27日)亦告確診，揭示傳播鏈仍未斷，確診個案或陸續有來。有專家指確診者任職顧客服務工作，接觸的客人很多，擔心商場會引起一波爆發。專家又不排除隱性傳播鏈已經蔓延，呼籲市民避免不必要的社交活動。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，最先染疫的男子曾長時間逗留社區，不排除社區已有隱性傳播，其女同事雖發病前兩日已被送往檢疫中心，但病毒的潛伏期可長達10多天，認為早前曾去過大埔新達廣場的客人有一定風險，尤其是曾到顧客服務櫃枱查詢的人。他呼籲市民即使被納入強檢又未驗出確診，一旦出現病徵，都最好求醫，並要反覆檢測多次。

梁又說，即使已接種新冠疫苗的人也不要掉以輕心，因打針後染疫，多數是無症狀，因此容易產生隱性傳播，呼籲大眾未來兩星期最好避免大型聚會，「若果隱性傳播鏈已擴散出去，又遇上一個超級傳播的環境，就會觸發第5波疫情」，當群組延伸到第3代傳播，疫情就會失控，屆時勢難以控制。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦認為，要評估Delta變種病毒傳入社區的風險，要視乎個案是否出現第2或第3代傳播。他指該病毒的病徵主要為頭痛、喉嚨痛及流鼻水等，未必會發燒及咳嗽，呼籲商場顧客要留意身體狀況，出現病徵要去求醫。