調查指約有4000新入職清潔工友　多由飲食業及批發零售轉工

新冠肺炎疫情有不少市民防疫物品匱乏，不少熱心市民和團體捐贈防疫物資予社區中心，將物資轉贈地區基層清潔工人，亦令接觸到的工友人數大增。有團體今日(27日)發布於今年1月至5月調查疫情下外判清潔工的處境的調查結果，經成功訪問共607名各類服務的外判清潔工人後，收集工友對防疫措施的意見，並倡議改善防疫及經濟支援政策。

明愛青少年及社區服務調查顯示，疫情期間有超過20%的清潔工友為年資不超過兩年的新入職人員，約有4,000人，而現時全港於食環潔淨組、防治蟲鼠組、公共屋邨、街市、公園工作的外判清潔工職位約有27,500個，佔全體政府外判清潔工職位逾15%，而在這批新入職工友中，超過50%由其他行業「轉行」，當中以飲食業、批發及零售為主，另外亦有接近20%新工友過往是家庭主婦或照顧者。

調查又發現，基層清潔工友被迫面對疫情之中的健康風險，54%的清潔工友認為自己有機會因工作關係感染疫症，調查卻發現半數工友未獲派口罩外、其他防疫用品或其他防疫措施，只有一半受訪工友表示政府或僱主會每日清潔及消毒更衣室/集散的位置，亦有近20%受訪清潔工友表示，在疫情期間風險及工作量大增下仍然受市民歧視。

明愛青少年及社區服務就此提出多項建議，包括放寬「在職家庭津貼」的申請門檻，並提升援助金額、開設「短期失業津貼」項目、為新入職的清潔工友提供充足的正式有薪的職安健培訓課堂或課程、責成政府部門及外判商遵從職業安全健康指引等。