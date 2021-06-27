大埔新達廣場恐爆新一波疫情　有居民批政府防疫不力兼擾民

本港再爆新冠肺炎疫情危機！衞生防護中心公布，1名24歲大埔新達廣場女職員染疫，而早前確診感染變種病毒的新達廣場男職員則為其同事。東網記者今日（27日）到大埔新達廣場視察，發現廣場人流不減，場內亦未見有人員頻頻進行消毒。有街坊坦言不太擔心，每天均會經過新達廣場，做好自我防疫措施就足夠；亦有居民批評政府防疫措施成效成疑，恐怕疫情會再次爆發。

陳同學居住大埔，平日放學會經過新達廣場，而今天則是前來購物。被問及會否擔心新達廣場有染疫危機，他則認為不太擔心，因平常有戴口罩，自己也會做足防疫措施，但就指「有少少擔心疫情再復發」。

黃小姐兩母女均是大埔街坊，平日偶爾也會經過新達廣場，今天暫時未知新達廣場再出現一宗確診個案，但有見到商場擺放消毒機械人消毒。對於在新達廣場的染疫風險，她無奈指「都不能驚太多，政府也不會幫到我們」，她批評政府防疫政策不力，例如早前封區擾民又無實際效用、封關不力、且打針數據不夠透明公開，形容政府公信力「插水」，市民亦無法相信政府而去接種疫苗。

曹先生對新達廣場爆疫事件亦有所耳聞，他表示平常上班每天都會經過附近，但就不太擔心會有染疫風險，因平常也有戴口罩，亦會洗手，而且即便再次爆發「我自己一個都做不到甚麼」，故不會特別減少到新達廣場的頻率。他又稱為了盡快通關去旅行，自己亦有接種疫苗，期望全球疫情可盡快過去。