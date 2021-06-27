東方獻藍圖盡善盡美　全方位加強消防警報　免火燒連環船

香港仔南避風塘今日(27日)凌晨發生火燒連環船事件，觸目驚心，東方報業集團（下稱「東方」）去年6月獻出藍圖，建議政府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，但港府未有採納良策，間接令「火燒連環船」事件一再發生。

為把藍圖盡善盡美，東方再進一步作出4大建議，有關泊位之間需有一定距離，以便消防船可暢通無阻下進入火警現場；同時增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，消防處可即時派出消防船到場，並可即時抽取海水救火﹔而現場亦增有扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡。

東方記者在香港仔南避風塘所見，現場船隻過於密集且雜亂無章，像今次的火燒連環船事件，消防船可謂無從入手，根本難以進入火警現場。東方建議，魚骨形泊位之間需要有一定距離，避免在火災發生時，因船隻過於密集而阻礙消防船隻前往滅火，而當火警發生，消防船隻亦能第一時間到達肇事現場救火；消防員亦可就地取材，抽取海水滅火。

此外，碼頭要增設警報系統，一旦發生火警，自動灑水設備會灑水滅火，同時第一時間向消防處通報，即時派出消防船到場；同時碼頭內亦要增設扶手，當火警發生，市民爭相走避時，可以借力逃生，避免被人撞下海或造成其他傷亡。

議員劉國勳對藍圖大表讚同，認為魚骨形泊位能讓遊艇整齊有序地停泊，降低「火燒連環船」風險之餘亦有利消防救援，建議政府能參考藍圖，並於多個水域研究興建魚骨形泊位。

東方早前於多個水域視察，發現吐露港一帶水域水深廣闊，適合興建整齊有序的魚骨形泊位，供大量船隻停泊。靠近岸的泊位可停泊民用船隻，運送貨物的躉船或大型船隻則泊於離岸處，以不會阻礙航道為主。碼頭內設備齊全，除設有綠化帶還有多層會所、商場、停車場及辦公室寫字樓，而進入碼頭均有清晰的指示前往各處。