警方宣傳變革迎合年輕人　微電影狗義工導向善

年輕人喜歡創新多變，警方為迎合他們，跳出以往框框，以「貼地」的教學模式向他們灌輸正確價值觀。西區警區去年得到區內學校支持，實地在校園拍攝了一套微電影《旁觀》，希望向學生帶出「向校園欺凌說不，向暴力說不」的訊息。此外，該警區又帶「狗義工」走入校園，以此作為與學生的溝通橋樑，亦可讓他們關注動物權益。

西區警區警民關係組學校聯絡主任駱惠英警長表示，以往警方多以單向方法引導學生，面對時代轉變，現今他們都生活在互聯網及手機世代，警方亦要善用科技，以此作為切入點，誘導他們明白違法的後果。

該齣微電影除描述欺凌者及被欺凌者外，重點放在事件中佔大多數的旁觀者身上，在發布影片當日，更邀得兩位醫生向在場的中小學校長、教師、社工及家教會代表分析校園欺凌事件的成因及影響，希望校方向學生灌輸「向暴力說不」的訊息。警方亦邀請區內學生參與拍攝短片比賽，主題是毒品，希望他們明白犯法後要負刑責。

除利用科技外，警方的「狗義工」亦成為與學生溝通的橋樑。由熱心市民去領養被遺棄狗隻，然後加以訓練，「狗義工」曾到訪小學，反應非常熱烈。她指現時社會關心動物權益，「狗義工」的目的是希望學生學懂同理心，加強他們對動物的了解及尊重生命的重要性。

駱坦言，自反對修訂《逃犯條例》風波後，警方與學生之間仍有一定隔膜，警方到訪學校時，學生或會有所抗拒，加上疫情關係，校方亦未必能撥出太多教學時間予警方。她明白雙方關係需時修補，幸好得到長官支持，以新穎的方法貼近學生，將正面訊息傳授予他們。