西區警區推多項嶄新計劃　增強青少年守法意識

隨着反對修訂《逃犯條例》風波漸漸褪色，涉及相關罪案而被捕的青少年大幅下降，取而代之，傳統罪案有反彈迹象。單計西區警區，涉及青少年的詐騙案上升2.5倍，毒品案亦增1.6倍。為增強青少年的守法意識，該警區推出多項嶄新計劃，包括邀請不同界別人士，如校長、社工及退休裁判官等舉辦分享會，又安排參觀羈留設施，以及拍攝微電影宣傳防罪。有參與的校長表示計劃反應正面，期望校方可從而傳授學生正確守法觀念，帶出違法後果訊息。

西區警區助理警民關係主任﹙青年活動﹚江文彥督察回顧前年的修例風波，指出西區為其中一個熱門的非法集結地區，該區當年有49宗青少年涉修例風波被捕，去年則大幅回落近92%至僅4宗。但去年的其他傳統案件，包括盜竊、欺詐及毒品等罪行，則較前年大幅回升，當中詐騙案有21宗，較前年飆升2.5倍；毒品案有8宗，按年大升1.6倍；盜竊亦有22宗，按年增1倍。而傷人及嚴重毆打案，雖然錄得下跌，但仍佔主要罪案首位，不容忽視。

有見及此，西區警區去年已着眼青少年罪案，江說：「警方積極聯繫學校及青少年團體，推動青少年的守法意識及成長教育」，更是今年西區警區首要行動項目之一，包括舉辦「警校茶敍分享會『Shall We Talk』」，以及創作一套講述校園欺凌的微電影《旁觀》。

分享會有逾50名來自區內中學校長、教師及社工參與，席上有警方的談判專家分享與數百位被捕青少年的對話實錄及他們一年多以來的心理和思想變化，又有具法律知識及經驗的退休裁判官分享守法精神的概念及重要性，有與會者事後更邀請警方參與學校的教師發展日，希望將會上的內容帶給校內其他教職員，繼而授予學生。

有參與分享會的中西區校長聯會主席詹漢銘感嘆，現時青少年守法意識轉差，干犯嚴重罪案亦有年輕化迹象，他說：「十幾歲就販毒、打劫金舖，令人驚訝」，又指現時資訊太過發達，學生接收後難以消化，更遑論分辨真假。

詹校長提到參觀警署羈留室時感受至深：「原來裏面用色、設施經過仔細考慮，參觀後會細想，如果在裏面度過一晚，會怎過？」他相信老師參觀後亦有同感，之後可教導學生犯事後的後果，亦可以真正認識羈留室是甚麼一回事。他續指，教學並非單向，警方、學校、社工及家長等各層面都要配合，才可教好學生。