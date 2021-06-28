銀行業貪污個案回升　政府擔保貸款計劃成不法中介目標

銀行業貪污個案在疫情持續下有回升趨勢，廉政公署今年首5個月接獲相關的貪污投訴多達25宗，佔去年全年相關投訴的55%；今年已檢控8人，追平去年總數。廉署指，隨疫情衍生出來的貪污手法亦有轉變，政府去年加碼協助中小企的「百分百擔保特惠貸款」計劃，成為不法中介公司的目標，從中拉攏借款人及銀行職員，增加銀行批出貸款機會，藉此從中抽佣圖利，廉署近期成功搗破不法中介公司集團，涉款逾4,000萬港元。

廉政公署執行處首席調查主任黃玉菲指出，疫情下不少公司面臨周轉困難，不法中介公司轉趨活躍，而近期偵破2個經營不法中介公司集團，均是利用「百分百擔保特惠貸款」計劃斂財，案件涉及30間中小企，金額逾4,000萬港元，有36人被捕，包括銀行職員、中介公司負責人、保險經紀及貸款人等，涉案的中小企包括美容業。

她透露，這些中介公司多由曾任銀行業的人士開設，熟悉借貸程序，甚至會教貸款人製造虛假文件、強積金紀錄及財務報表等，並透過賄賂銀行舊同事以加快批核，務求借盡600萬港元貸款額，而中介公司會向成功申請貸款人士，收取貸款額20%至30%作手續費，受賄的銀行職員就每宗成功申請可獲數萬元報酬。

疫情下，非本地人未能輕易來港開設銀行戶口，亦造就不法之徒另一搵錢門路。廉政公署執行處總調查主任張健寧解釋，銀行要親身接見開戶申請人以進行「客戶盡職調查」，如了解開戶用途及資金來源等，但有中介公司教申請人偽造來港文件，借此欺騙銀行，而銀行在無進行「客戶盡職調查」下仍為客戶開戶，有關戶口會有詐騙及洗黑錢風險。他稱近期有一宗相關個案，2名銀行職員及4名中介公司員工被捕，涉款約30萬港元。

除貸款批核及開立戶口外，銀行業亦有兩方面需特別注意，其中在處理客戶投資帳戶時，銀行及客戶不應私下收取及支付佣金，黃玉菲分享其中個案，指有一名投資銀行的前副董事，私下要求分成客戶投資獲利2成，涉款多達150萬港元，作為「手續及情報費」，最後該副董事因觸犯《防止賄賂條例》判囚3年半。另外，銀行職員在處理客戶資料時，若將有關資料賣給非正式授權人士或其他財務機構，亦會觸犯《防止賄賂條例》及有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。