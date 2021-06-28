馬會招募賽事見習學員　年滿15歲讀完中三可投考

香港賽馬會由今日（28日）起至7月30日，招募新一屆「賽事見習學員」，收生人數約25名，為具備策騎天分的青少年提供一個投身賽馬事業的機會。

賽馬會表示，投考賽事見習學員的申請人須年滿15歲、至少完成中三課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，成功入職每月薪酬約11,000多元。申請人身高沒有設限，亦毋須具備策騎經驗，而見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅。申請人可在馬會「賽馬培訓發展委員會」網站 （www.hkjc.com/rdb） 填寫表格，並即時網上遞交。

賽事見習學員除了有機會成為騎師外，亦能晉升至與賽馬相關的職位，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。學員完成有關課程後，可獲得等同香港學術及職業資歷評審局評核之第一級至第三級的認可資歷；此外，學員亦有機會獲派前往海外受訓，體驗當地賽馬文化，擴闊國際視野。

基礎課程為期9個月，其後再根據學員各方面表現，決定發展路向。策騎員需受訓大約3年，而見習騎師則要大約7年時間。馬會賽馬培訓發展委員會高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈說，收生時並非看是否有騎馬經驗，而是考量申請者的態度和品格。