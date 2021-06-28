IVE生研智能健身站　幫助長者做運動

長者容易患上肌肉減少症，即肌肉量變少、膝蓋疼痛及走路緩慢，職業訓練局(IVE)學生有見及此，利用創新科技設計「戶外智能健身站FIT」，為長者鍛煉身體。健身站由一組6個、固定在公園運動鐵架上的反應燈組成，每盞燈不時變換顏色和速度，長者需按指示拍打反應燈完成上肢伸展、計時坐立走，以及彎腰伸展等動作，以鍛煉肌肉、平衡力和柔軟度等。作品更於香港房屋協會的「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽獲獎。

智能健身站由IVE學生傅偉晉、張逸郎、黃浚溢、張浚銨及畢業生何敬禧聯合設計。團隊運用物聯網（IoT）和傳感器技術，收集長者完成每項動作的時間，並利用超聲波感應器探測彎腰時拉筋幅度。完成後，只要利用應用程式掃描智能健身站的二維碼，便可記錄每次運動表現，數據又會上傳至雲端系統於網站顯示，助長者改進運動的效能。團隊亦設計多塊靈活更換的遊戲板，設於反應燈的運動架旁，如拼字、配對、彈珠遊戲等，可訓練長者的組織力和邏輯。

另外，VTC青年學院學生陳伊霖及林志堅研發「家居智能護士」，只需安坐家中即可輕易一站式量度體溫、心跳及血壓數據。用家把手掌貼近溫度感應器以量度體溫，再把手指放進裝置上的指定位置以量度心跳，最後使用血壓計的袖帶包圍手臂量度血壓。裝置體積僅為紙巾盒大小，可獨立操作及傳輸數據予長者中心，毋須運用智能電話或家居寬頻上網服務，方便不熟悉操作智能產品的長者使用，亦有助長者中心職員記錄數據。