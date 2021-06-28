東方日報A1：政府唔聽勸　又火燒連環船

香港仔南避風塘離岸約200米海面，昨日凌晨因兩艘船突然起火釀成「火燒連環船」，火勢一發不可收拾，燒毀最少30艘船，香港仔南海面更一度出現近百米長火海，沖天濃煙籠罩港島，消防員灌救近6小時才大致救熄，最少20艘被焚毀船隻沉沒，事件中一名男童不適送院。火警原因仍待調查。有議員批評當局「腦閉塞」，漠視漁民安全及漁船泊位不足問題。東方報業集團（下稱「東方」）洞悉社會之弊，早前為改善避風塘亂象，獻出「魚骨形」碼頭泊位藍圖，議員大讚可行，促當局廣納民意，制訂短中長期措施，改善時弊！

昨日凌晨2時許，兩艘在鴨脷洲海旁道香港仔南避風塘、離岸約200米海面停泊的船隻首先起火，火勢迅即向附近靠泊的船隻延伸，熊熊烈火乘風將海面照得亮如白晝，濃煙伴隨懾人爆炸巨響，令附近居民大感驚嚇，有人自睡夢嚇醒，慌忙報警。滅火輪及水警輪奉召到場救援，火頭至早上才大致撲熄。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，由於火勢猛烈，現場指揮官在凌晨4時44分將火警升為三級，期間調派41輛消防及救護車輛、7艘滅火輪、215名消防及救護人員、11座滅火輪水炮及4隊煙帽隊灌救，並安排岸上消防員以喉筆保護近岸船隻，而水警輪亦動用水炮協助救火。火勢於早上7時32分受到包圍，約半小時後受控，及至8時40分基本被撲滅。

于指上址海面水道狹窄，風勢助長烈火蔓延，起火船隻料因纜繩斷開，隨風勢及水流漂走，繼而殃及多艘船隻。事件中，最少30多艘船被焚毀，實際數目有待消防蛙人落水搜查及點算確認。而現場共有22男13女被疏散至水警南分區基地，其中一人吸入濃煙送院，起火原因待查。據了解，送院者是一名12歲男童，懷疑居於其中一艘被焚遊艇。水警南區助理指揮官（行動）余嘉倫總督察指出，事件中共派出4艘水警輪協助滅火及封鎖現場，並安排6艘小艇搜索疏散市民。

為防死灰復燃，多艘滅火輪在昨晨持續向燒毀船隻射水，濃煙瀰漫避風塘上空，跑馬地接獲至少兩宗異味報告。住在香港仔深灣道的羅太稱，事發時家中開冷氣，但煙味從窗口隙縫鑽入將她嗆醒，她過往雖曾見避風塘有船隻起火，但今次煙霧瀰漫情況前所未見，爆炸聲亦令她無法安睡。

環境保護署表示，雖然港島南區空氣監測站的數據未見異常，但市民仍可能受煙霧和異味影響，如遇相關情況，應關閉門窗及保持鎮定。海事處發言人則指，火警後現場有50米乘50米的油污及漂浮垃圾，已即時安排承辦商清理，並與相關船東跟進沉船打撈工作。對於有指避風塘內有遊艇疑為「住家艇」一事，發言人指根據《商船（本地船隻）（證明書及牌照事宜）規例》，上述行為屬違法，由2017年至今，處方已檢控25宗使用遊艇作非遊樂用途的個案，當中6宗涉及以遊艇作賓館用途。

漁農界議員何俊賢表示，當年超強颱風「天鴿」及「山竹」襲港期間，各區避風塘已出現船隻泊位不足問題，惟政府一直未有提出解決方案。他批評政策局「腦閉塞」難助有關部門改善情況。

何又指，東方就避風塘問題獻出藍圖，建議設立魚骨形碼頭，大讚建議可行，促政府增加對避風塘及防波堤規劃，中短期設立先導計劃，小規模地加設魚骨位置予中小型船隻使用，助其安全上落。

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