東方民調：劏房屢揭安全問題　議員促盡快取締

經濟下滑，劏房林立，全港約22萬人蝸居劏房單位內，生活環境惡劣，面對衞生、治安以及消防問題，更製造危樓及播疫危機。港府懶理劏房問題，不但未有監管業主改裝劏房，處理僭建問題更「慢半拍」。有議員批評屋宇署拖延執法懶「拆彈」，恐造成都市計時炸彈。香港土地供應不足，基層生活環境惡劣，反映房屋政策失敗，過渡性房屋只是杯水車薪。

不少舊區劏房林立，發生多宗火警事件。有舊樓唐樓連最基本的火警鐘、消防喉轆、滅火筒等消防設備都欠奉；劏房內暗藏不少火警危險，電線外露、短路跳掣時有發生，加上樓梯間布滿雜物，一旦發生火警，住戶難以逃生，但劏房戶為求一處容身只能被迫繼續居住。

劏房戶除了面對火警危機外，在疫情下更高危。劏房空氣不流通，不少住戶要和他人共用廚廁，加上渠管是由原單位的污水渠改裝而成，亦屬「共用喉管」，令染疫機會大增。早前第4波疫情便因油尖旺及深水埗等舊區劏房渠管亂駁而迅速爆發。

近日荃灣有舊樓平台被揭僭建多個劏房，議員柯創盛狠批屋宇署處事龜速，懶理僭建安全隱憂，或增加樓宇負荷壓力，恐致樓宇倒塌。若每戶劏房都增設洗手間，有機會胡亂接駁喉管，增播疫風險。他指摘屋宇署責無旁貸，應盡快整頓，處理僭建不能一拖再拖。

香港房屋問題嚴重，基層生活環境惡劣，在一屋難求下，劏房、板間房、天台屋比比皆是。有機構就香港劏房現況展開調查，估計全港去年共有約10萬間劏房，而去年居於劏房人士數目估計約22萬人。

公屋輪候時間卻愈排愈長，截至今年3月底，公屋輪候冊的申請宗數升至25.38萬宗，一般申請者的平均輪候時間上升至5.8年，創22年來新高，估計未來3年仍會呈上升趨勢，惟港府現時僅達成提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標。議員陸頌雄則批評過渡性房屋的目標數僅杯水車薪，更直言應立下「軍令狀」，把長達10年的長遠房屋策略改為5年，如不能達標就應問責官員。