東方民調：舊廈用電量超負荷 隨時一鑊熟

公營房屋短缺，劏房應運而生，惟港府欠缺規管，荃灣一幢近50年樓齡的私人大廈被揭平台僭建近20間劏房，但屋宇署拖延3年仍未執法。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評當局執法不力，漠視劏房僭建潛在火警安全及播疫危機，劏房大廈淪為計時炸彈。受訪者又批評港府房屋政策失敗「離地」，覓地建屋不力，無法解決房屋嚴重供不應求，迫使基層居住劏房、板間房等不適切居所。

荃灣一幢大廈平台僭建近20間劏房出租，導致大廈用電量急增，連帶地下商戶「扯電」，電流超負荷，住戶及商戶終日飽受停電之苦，夏天更曾每日3停電。屋宇署早於2018年已向涉事業主發出命令要求拆除僭建，但事隔3年情況變本加厲。有機電專家指頻密停電情況異常，恐現火警危機；另有工程師直言平台僭建可影響大廈結構穩定性。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問326名18歲或以上市民，結果顯示，對於荃灣有舊樓平台僭建20間劏房，屋宇署拖3年仍未跟進清拆行動，46%受訪者批評當局執法不力，淪無牙老虎；34%直指懶理僭建問題埋禍；15%擔心影響結構，有倒塌危機。

20間劏房用電量超出負荷，導致大廈經常停電，39%受訪者形容危機四伏，安全成疑；35%人擔心釀成火災；22%批評當局對劏房問題視而不見。

劏房環境惡劣，經常出現亂駁喉管情況，46%擔心在疫情下加劇播疫風險；28%直指淪衞生隱患；22%認為應盡快整頓。

劏房樓宇存在不少危機，屢發生嚴重火災甚至爆疫，48%受訪者轟庸官塞責，處理劏房欠積極；33%直指淪為計時炸彈；14%批評當局只識敷衍補鑊。

全港約22萬人被迫居住劏房，港府目前僅推出1.5萬個過渡性房屋，47%受訪者斥，無解決供應不足等根本問題；28%批評房屋政策「離地」；22%轟杯水車薪，幫助有限。

公屋輪候時間長達5.8年，37%受訪者炮轟港府房屋規劃失敗，逼基層住不適切居所；30%斥房策一塌糊塗，追不上輪候數字；28%歸咎當局覓地建屋不力。

綜觀情況，大部分受訪者直斥港府對劏房危機視而不見，處理劏房僭建欠積極而埋下計時炸彈。劏房問題一直無法取締，除當局執法不力，歸根究柢是港府房策失敗，無法解決房屋供應嚴重不足問題，令劏房遍地花開，奪命火悲劇隨時重演。