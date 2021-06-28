大埔中心第10座完成強檢　無發現確診個案

港府昨日(27日)又突襲封區，晚上7時10分起將大埔安邦路8號大埔中心第10座納入「受限區域」，於該區內的人士須留在其處所並接受強制檢測。行動在今日（28日）上午約6時30分完成，當中沒有發現確診個案。

政府表示，截至今日凌晨一時，約390名居民接受檢測；政府亦派員到訪「受限區域」內約180戶，當中約30戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

港府昨日表示，由於昨發現一宗與本地個案有關連的確診個案，顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府因此決定就上述相關區域作出限制與檢測宣告。

此外，任何人士在6月3日、6月9日、6月12日、6月13日、6月15日至6月23日任何一日曾身處大埔新達廣場（只包括商場）；在6月24四日中午12時至下午4時期間曾身處大埔超級城C區；6月24日上午9時至中午12時期間曾身處大埔超級城D區；或6月22日上午9時至中午12時期間曾身處大埔昌運中心（只包括商場）職和替假員工及訪客），須於6月29日或之前接受檢測。受檢人士若在6月25日至6月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。