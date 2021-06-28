屯馬綫開通第一個上班日即遇暴雨　趕上班市民塞爆紅磡站

今日(28日)是屯馬綫正式全線開通後的第一個上班日，卻迎來今年首個黑色暴雨警告信號。東網記者在早上8時左右到場視察，可見有不少趕上班的市民聚集，由東鐵綫轉往屯馬綫人潮眾多，而由紅磡站至隧道巴士轉車站人流如鯽，但在黑色暴雨警告信號生效後，人流才開始減弱。港鐵表示，截至中午12時，屯馬綫2個新車站，即土瓜灣站及宋皇臺站入站乘客超過11,000人次，並已在相關車站加派人手。

有從大圍到尖東上班的市民就稱屯馬綫開通後而較不便，因人流更多，車站太多；另有市民則稱今日特地為了屯馬綫開通而試乘；亦有市民表示因屯馬綫開通人流更多，需要提早15至30分鐘出門。

由大圍東鐵綫到紅磡轉車到尖東的王小姐稱，沒有打算會直接坐屯馬綫由大圍到尖東，因坐東鐵綫由大圍到紅磡轉乘屯馬綫到尖東只需4個站，如直接由大圍乘屯馬綫到尖東反而需要8個站，加上現時轉乘要多花約2分鐘走到新月台，讓她感到不方便。她又稱即使以後上班也未必會坐屯馬綫，因寧願早上多睡一會兒。

在紅磡站落車上班的莫先生指，由於他由元朗上車到紅磡落車，現時上班路線與之前乘西鐵綫的路線一樣，暫未有太大分別，惟人流或因屯馬綫開通而較多，早上需要特地早起15至30分鐘出門，在元朗時也要「等多班車才能上車」。

莫小姐則稱屯馬綫開通後「突然間多了很多站，覺得好混亂」，又稱原先上班路線沒有改變，為了到新月台轉乘也需提早15分鐘出門，以後亦沒有打算乘屯馬綫到屯門或烏溪沙等較遠地區，只會乘巴士，因「感覺上會快些」。

於紅磡隧道巴士轉車站轉乘隧巴的黃先生則稱，自己因不太趕時間特地試乘屯馬綫到紅磡轉隧巴到灣仔上班，本來也有巴士由第一城到灣仔，但時間較乘搭港鐵為久，以前偶爾也會坐屯馬綫1期轉乘東鐵綫到紅磡轉隧巴，而屯馬綫開通後則不用轉乘，惟他坦言屯馬綫開通後「覺得差不多」，沒有特別方便。