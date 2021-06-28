北區有中學提早收叩門申請　惹偷步搶學生質疑

升中派位下周二（6日）放榜，有北區中學提早在2星期前接受小六生申請剩餘學位（叩門）申請。雖然該校指會在中一派位結果分配後才開始處理申請表及邀請個別學生在放榜日及翌日面試，但有見區內適齡人口下跌，加上跨境生因入境限制而無法來港，9月中一生源勢下跌，故惹來搶學生的批評。教育局指，如接獲相關投訴，會按既定程序嚴肅跟進。

根據上水東華三院甲寅年總理中學的校網顯示，該校在完成「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段收錄中一生後，可以接收小六生申請中一剩餘學位，申請學生須於本月21日至下月6日於辦公時間內，帶同文件到學校辦理申請手續。

叩門以多個項目評分，包括以學生校內學業成績代替筆試、課外活動及校內服務、學生個人檔案，及曾在自行階段報讀該校，亦獲加分。該校指，會在中一派位結果分配後才開始處理申請表及邀請個別學生在放榜日及翌日面試。

有校長質疑有關做法是恐造成惡性競爭，因將交表日期推前至放榜前，校方可在放榜當天通知「叩門」生即日面試，並更快取錄。雖然未有提早遴選及面試，不屬違規，但令人覺得做法是為搶學生。

教育局回覆東網時表示，一直透過信函提醒所有參加派位的中學，不應在派位結果公布前就有可能出現的未使用學額進行甄選及錄取學生的程序，以避免增加家長及學生的壓力和造成不公平的現象。如局方接獲相關投訴，會按既定程序嚴肅跟進。

東網正向東華三院及學校查詢。