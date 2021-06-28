屯馬綫車費「短貴長平」　議員倡西鐵綫路段減價理順車費

港鐵屯馬綫昨日(27日)正式啟用，立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌今早(28日)在電台節目表示，港鐵的票價結構奇怪，由於東鐵綫比其他路線車費便宜，以致出現「短貴長平」情況，希望港鐵趁通車理順車費，可在西鐵綫路段減價，以免加重東鐵沿線居民的負擔。

陳恒鑌稱，由於東鐵綫比其他路線車費便宜，以致出現「短貴長平」情況，以鑽石山往紅磡為例，車費比起近一個站的何文田便宜2港元；而紅磡往大圍的車費，比起近一個站的顯徑便宜3港元，批評港鐵票價結構奇怪。

陳續指，曾詢問訂立車費的準則是時間抑或距離，港鐵卻答覆是「歷史原因」，而港鐵以往會逐漸在較便宜的路線加價「追勻」，但做法較慢，希望港鐵趁通車理順車費，可在西鐵綫路段減價，提供有說服力的票價，以免加重東鐵沿線居民的負擔。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安則指，屯馬綫車費欠規律，「短貴長平」情況最明顯是紅磡站，跟何文田及尖沙咀的收費差距大。他表示，港鐵明年檢討可加可減機制時，應理順不合理票價結構，訂出劃一車費標準，對所有乘客較公平，惟因屯馬綫路線長，牽涉的路線組合多，估計需時約8年才可理順。