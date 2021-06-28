大埔新達廣場早前有職員染變種病毒　何栢良指若空氣不通易播疫

變種新冠病毒入侵社區，致人心惶惶。衞生防護中心昨日公布1名24歲大埔新達廣場女職員染疫；而早前確診感染變種病毒Delta、為香港航空地勤人員的新達廣場兼職男職員為其同事。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(28日)指出，上述變種病毒傳播性高，可經空氣傳播，若商場空氣不流通，到訪的市民或可能會受感染；建議曾到該商場的市民，爲求保險可做核酸檢測。

何栢良今日出席電台節目指出，上述男地勤員與早前3名印尼抵港人士的基因排序相同，但發病日數卻相隔10日，而Delta變種病毒的潛伏期中位數是3天，擔心男地勤並非「零號病人」，而是透過他人受感染。何指本月11日有關4名人士曾身處機場的採樣中心，建議同日曾到中心的其他人士進行血清抗體測試，以防走漏病徵輕微的患者。

至於理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，科學理據幾乎可確定上述男地勤在機場工作時受感染，感染途徑是採樣中心的可能性很大，他估計當時可能發生直接傳播，或透過污染桌椅等設施，男地勤觸摸後並無消毒雙手便觸摸口鼻等。蕭又指，變種病毒Delta的潛伏期較長，一般患者感染第8至13日，病毒量已下降到較低水平，但變種病毒患者體内病毒量可維持18日，令傳播風險增加。而男地勤感染到確診期間的病毒量亦高，不排除會造成社區傳播，建議當局持續覆檢患者曾去過地方的相關人士。