有銀行黑雨下要求照常營業　員工怒轟罔顧安全

香港天文台今早（28日）8時許發出黑色暴雨警告，有銀行職員須照常上班，狠批公司罔顧員工及顧客安全！東網分別接獲聲稱是東亞銀行及渣打銀行的職員投訴，指黑雨警告生效後，仍遭上司要求開門營業，有員工甚至因此冒雨趕回公司，情況混亂，並擔心中途一旦發生意外，保險亦不會受理，狠批公司罔顧員工安危。香港銀行公會表示，因應大部分銀行員工於黑雨警告信號生效時已抵達辦公室，公會認為個別銀行可在天氣情況允許下開門營業。東網正向相關銀行查詢情況。

東亞銀行總行一名職員透露，今早8時半接獲上司通知，指「黑雨除下就要返工」，尚未離開家門的員工則可留在家中等候。但及至約9時，上司卻要求所有分行照常營業，據其了解，部分前線員工因而在黑雨下趕回公司。他指，港股早上亦已暫停交易，直言不理解公司有關決定，「根本係為返工而返工」，又擔心有員工因此出現意外，例如巴士跣胎撞倒途人等，批評公司漠視員工安危。

聲稱在中西區渣打分行工作的職員陳先生（化名）則表示，早上約8時半接獲上司通知，「未返到（公司）唔使返」，但及至9時15分，上司突然要求全線分行即使人手不足亦要開門營業，批評情況混亂。他又指，當時黑雨警告仍然生效，擔心有顧客前往分行期間發生意外。

香港銀行公會表示，因應大部分銀行員工於上午8時20分，即黑雨警告信號生效時已抵達辦公室，認為會員銀行可因應情況而採用彈性處理手法，個別銀行可在天氣情況允許下開門營業。

另外，本港不少打工仔為兩餐在黑雨警告生效前已出門上班，紅磡海底隧道今早出現長長的候車人龍，有市民指已差不多抵達公司，決定如常上班；亦有打工仔批評，天文台早已掌握雨勢，應盡早作出提醒。

有市民不滿香港天文台太遲公布消息，在其社交平台貼文上留言，狠批天文台花巨資添置超級電腦及儀器，理應可預測未來1小時的天氣，質疑天文台「8時20分先發布黑雨，人人都出晒門口返工，你哋有無體恤市民落雨濕身返公（工）苦況？」又斥天文台令市民置身於滂沱大雨、山泥傾瀉及水浸的危險之中。