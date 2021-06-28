政Whats噏：周庭突關Fb專頁 　為洗底保平安？

多名參與前年民主派「35+」初選，而被控涉違反《港區國安法》嘅立法會前議員同前區議員，近半年紛紛關閉或移除Facebook(Fb)專頁，被外界質疑係為咗洗底保平安。呢股「風潮」更延伸至其他民主派人士身上，其中因前年包圍灣仔警察總部案，被判囚10個月嘅前香港眾志成員周庭，喺今個月12日刑滿出獄。雖然佢過去一直活躍喺唔同嘅社交平台，但其Fb專頁今(28日)就被發現已關閉，唔通佢都有相同諗法？之不過，佢尋晚(27日)就仲喺另一社交平台Instagram(IG)轉發最新動態，見到佢已經換咗個新髮色添！

周庭喺出獄後隨即喺IG發文，話「痛苦的半年零二十天，終於完結了」，又話「接下來就要好好休息，養好身體，因為身體在這段期間變得太瘦弱了」，之後就較少喺IG同Fb貼文。之但係，佢嘅Fb專頁今被發現已關閉，顯示為「無法瀏覽此頁面」，至於佢另一個私人帳戶則冇受影響。

有別於喺Fb經常分享同時政有關內容，周庭大多數喺IG上載外拍相片同分享個人感受，雖然佢已經有近兩個星期冇再更新IG貼文，但佢尋晚就有轉載髮型師嘅限時動態。上年6月先第一次染髮嘅周庭，今次就再挑戰較為新潮嘅造型，下半截頭髮已經染成淺粉紅色，仲話「我個頭終於返來了」，髮型師更叫佢整靚個頭先繼續好好休養添啊。都係嘅，周庭在囚逾半年，出返嚟都真係要打理下。

雖然佢已就包圍警總案服刑，但佢上年8月就因為涉嫌違反《港區國安法》中嘅勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，被警方國安處拘捕，唔知關閉社交專頁又係咪一個可行方法保平安呢？