政Whats噏：楊政龍與青年對話　助制訂未來路向

究竟年輕人對前景有乜睇法？近日有一個名為「共•融舍—與青年對話」嘅活動，英皇集團（國際）有限公司（「英皇國際」）執行董事楊政龍同3位分別就讀中三、中四及大專院校嘅青年住戶交流，了解佢哋對未來嘅職業規劃，給予貼合社會同行業嘅實際建議同支援。

楊政龍話不斷積極安排唔同嘅機構探訪甚至實習機會，包括帶領青年學生參觀集團旗下唔同業務，亦會安排一啲年輕人較少機會接觸嘅行業，希望年輕人能擴闊眼界，了解唔同行業運作。佢亦向在場嘅青年學生提供旗下業務嘅暑期工或兼職實習機會，希望讓佢哋體驗職場實況，加深對職場文化及其發展機會嘅了解，協助佢哋訂立未來工作方向。

參與活動嘅嘉賓仲有中聯辦青年工作部副部長宋來、民政事務局副局長陳積志同新家園協會總幹事黃頌等，而3位青年學生亦談及對居住喺「共•融舍」嘅感受及成效，又感謝英皇國際嘅善舉，令有需要嘅人士得到住房支援，以解燃眉之急。

英皇國際同新家園協會合作推出「共•融舍」房屋共享計劃，並以象徵式港幣1元租金將旗下位於上環嘅高陞大樓租畀新家園協會負責營運，再將單位租畀基層家庭，原計劃嘅租用期為一年，現則延長至2022年4月，以進一步協助同配合住戶過渡艱難時期。