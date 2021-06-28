斥天文台遲發黑雨警告　上班族變落湯雞　嘲「真的很興奮」

天文台今早(28日)發出今年首個黑色暴雨警告信號，多區行車道路大受影響，在滂沱大雨下，不少上班族行色倉皇；至於下班時段仍見大量市民需排隊等巴士回家。東網記者於下班時段到荔枝角一帶視察，發現有巴士站有長長人龍，約有40人排隊等車，似乎大多市民並未因黑色暴雨警告生效而毋須上班。被問及上班時有否受黑雨影響，有市民無奈嘲道「黑雨返工真的很興奮」、「都已經上咗車」，批評天文台發出黑色暴雨警告太慢；亦有市民稱，因天雨關係，上班時特地穿上水鞋及雨衣，做足準備。

上班族之一的市民李先生表示，雖然上班不用轉車，但仍因天雨關係而塞車約10分鐘。被問及上班有否受影響，他則嘲道「佢(天文台)都亂嚟，鍾意咩時候發出(黑色暴雨警告)就咩時候發出」，直指黑色暴雨警告信號太慢發出，自己早已出門，惟有無奈如常上班，他更批評天文台沒有體諒市民上班情況。

市民陳小姐則認為今早上班情況還好，由於要較早到公司，故出門時仍是紅雨，惟她直言「如果係返9點嘅人會比較辛苦」，自己今天亦為天雨關係而做足準備，特地穿上水鞋及雨衣避免濕身。

居住南區的張女士在紅磡一間酒店上班，她表示今早情況非常混亂，批評天文台「失策」，認為應提早發出黑色暴雨警告或預警，「睇個勢都知啦，不停咁落雨，但又好多人等車」。她指大部市民在黑雨發出時正在上班途中，令他們不知所措。她今早提早半小時出門乘地鐵，最終未有遲到，「(有冇淋濕？)有，濕晒！」並指橫風橫雨下不足5秒便已濕透。

居住元朗的柯小姐在尖東從事零售業，她認為今早的情況對居住偏遠地區的市民影響較大，又認同若天文台能力所及，可預測雨帶動向，應提早發出警告或預警，而不是到最後一刻才發出黑雨警告。