申建村屋終獲批但需守逾30項條件　地署高層質疑有政治目的提覆核

地政總署助理署長林嘉芬與丈夫於今年1月曾入稟申請司法覆核，指地政總署考慮了8年，仍未決定是否接納他們的申請，讓他們在其擁有的一幅位於元朗錦田的土地上興建4幢村屋，質疑當局延誤處理，懷有政治目的。該案至今法庭仍未處理，2人已於上周五（25日）再入稟高院申請司法覆核，指署方於今年2月批准其建屋，但訂下多個苛刻條件，他們認為相關條件並不合理，且違反內部指引及《基本法》給予的權利，再次質疑署方之決定有政治目的，故要求推翻該決定。

申請人是鄧超文及林嘉芬，由律政司司長代表的地政總署署長則被列為擬答辯人。據入稟狀指，今年初他們入稟申請司法覆核，指他們在2012年購入元朗錦田兩幅共0.16英畝的土地，並向地政總署申請興建4幢村屋，但署方一直拖延決定。至今年2月，署方發信批准其建屋申請，但要求申請人需遵守38項條件，申請人表明反對，署方於是在5月21日再發信，願意把條件減至33項，但申請人認為條件仍屬苛刻，故入稟申請司法覆核，並挑戰當中的22項條件。

入稟狀並沒有詳細列明該22項條件的具體內容，但表示有些條件與署方的相關內部指引不符，亦未有解釋為何未有遵從一貫標準做法。例如署方要求天台覆蓋的範圍不得超過其訂下的面積標準，且只容許有少許誤差。申請人認為該些限制會令到建築有困難且難以實行。另外，署方又訂下一些條款，如該建築物不得用作工業用途或擺放骨灰龕等，不過據「集體政府租契」（前稱集體官契），興建村屋根本並無該些條款，故認為署方現時是更改租契條款。

入稟狀質疑，署方此等做法正如上次其申請司法覆核時曾指出，署方是有政治目的而作出不相關的考慮。因為2014年7月底，有報章報道林在購入涉案土地時，涉嫌利用政府機密資料捷足先登，廉署更一度介入調查。署長或擔心會被傳媒進一步報道及涉政治後果，甚至可能因覺得林令地政總署陷入麻煩而要懲罰她。申請人又指，署方此做法侵犯了《基本法》保障私有財產的權利，要求法庭頒令推翻署長的決定並要其重新考慮。