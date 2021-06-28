漁護署循行為心理學「感化」非法餵飼野豬者　議員斥反智

野豬滋擾問題日漸嚴重，立法會環境事務委員會今日（28日）開會討論野豬管理計劃進展。不少議員指，餵飼野豬是造成野豬屢闖市區的主因，批評當局對非法餵飼野豬的罰則過輕，建議加罰則及增禁餵區，提升阻嚇力。不過，漁農自然護理署卻指正循行為心理學方式去改變餵飼者的心態，相關研究要至明年年底才出爐。議員對此感到譁然，笑言「竟然需要研究到心理學？不如實實在在加罰款更快！」

會議上，不少議員關注非法餵飼野豬的問題。議員謝偉銓批評政府對野豬無政策及無目標，認為至今仍無一個全港野豬具體的數目，難以訂立控制野豬數量的時間表，又批評政府劃出的禁餵區過少及過於集中，阻嚇力不足，要求將禁餵區擴展至全港。

漁護署助理署長陳堅峰回應指，目前金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園等部分地區被指明為禁餵區，於禁餵區餵飼野豬最高可被判罰款1萬港元，不過若在禁餵區外餵飼則只能被視作亂拋垃圾，違例者罰款1,500港元。他坦言，將禁餵區擴展至全港將有難度，因要視乎範圍及人手等因素。

議員葛珮帆批評目前罰款過低，「餵飼野豬者會將罰款視為其中一個餵飼費，毫無阻嚇作用」，她要求漁護署檢討罰則，建議當局除加重罰款外，亦要加設坐監等其他刑罰，加強阻嚇力。

不過，陳堅峰指除檢討罰則外，政府正用另一個方法，例如行為心理學方式去改變人的心態。政府今年正展開一項顧問研究，分析市民餵飼野豬的原因，預計研究可於明年年底前完成。

此言一出，不少議員感到譁然。葛珮帆批評，與其研究飼養者的行為心理學，甚至要等到明年年底先出爐，不如直接加罰則更為有效快捷。議員何俊賢亦批評政府研究方式反智，認為政府加強罰則可收成效，建議可倣效違例泊車條例，例如15分鐘後重返現場，發現非法餵飼行為沒有停止，則可疊加罰款，加強阻嚇力度。